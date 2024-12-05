İYİ Parti'den 'Eziyet Yönetmeliği' Çıkışı: Cemaat Camiye Gitmezse İmamın Maaşı Kesiliyor Mu?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni de eleştiren Çömez şu açıklamayı yaptı:

"Bu yönetmelik, zulüm yönetmeliğidir, hiç bir tıbbı gerçekliği ve pratik olarak da uygulanması mümkün olmayan bir yönetmeliktir. Yönetmelik aile hekimine diyor ki vatandaş sana gelip 'bana antibiyotik yaz' derse ve yazmasan vatandaş senin puanını düşürür ben de senin maaşını keserim ama vatandaş sana 'antibiyotik yaz' dediğinde yazarsan o zaman çok antibiyotik yazdığın için yine maaşını düşürürüm. Yani Doktorun önüne anlamsız bir tablo koyuyorlar.

'KABUL EDİLEMEZ'

Veya sana bağlı hastalar bir yılda yedi kez gider bir devlet hastanesine müracaat ederse, o zaman ben senin maaşını keserim. Yani yedi defa sana gelmezse maaşını keserim diyor. Ama altı ay boyunca sana gelmezse yine keserim. Hastaneye de gitse, sana da gelmese maaşını keserim. Cami cemaati azaldığında imamın, okulda öğrenci azaldığında öğretmenin maaşı kesiliyor mu? Hayır. Böyle bir uygulama asla kabul edilemez."

Çömez, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni de eleştirerek teklifle muayene katkı payının 10 kat arttırıldığını söyledi.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ SÜRÜYOR

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimler, hemşireler ve ebeler, tartışmalı yönetmeliği protesto etmek için ülke çapında bir kez daha iş bırakma eylemi yapıyor. Hekimler çalışma ve özlük haklarını düzenleyen yeni yönetmeliğe itirazlarını göstermek için 2-6 Aralık arasında yeniden iş bırakıyor.

Aile hekimleri, yönetmeliği protesto etmek için 5-7 Kasım tarihlerinde de iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği, hekimlerin ve meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 1 Kasım'da yürürlüğe girdi.

Türk Tabipleri Birliği (TBB), sendikalar ve ilgili derneklerin oluşturduğu 14 kuruluş yönetmeliği protesto etmek üzere üç günlük iş bırakma kararı almıştı.

Kaynak: AA