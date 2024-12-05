DEM Parti'den 'İmralı Heyeti' Haberlerine Yalanlama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşmasının ardından başlayan 'çözüm süreci' tartışmasında gün geçtikçe yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bahçeli'nin gündemdeki tartışmalara ilişkin grup toplantısında yaptığı son çağrının ardından parti yetkilileri terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

DEM Parti, Adalet Bakanlığı’nın İmralı Cezaevi'ne yapılması planlanan ziyaretle ilgili henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediğini belirterek bu konuda medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Son günlerde Adalet Bakanlığı'nın İmralı'ya bir heyet gönderilmesine sıcak baktığı ve bu heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Sırrı Sakık gibi isimlerin yer aldığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

'BİZE DÖNÜŞ YAPILMADI'

Doğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ne Pervin Buldan'a, ne Sırrı Süreyya Önder'e, ne de Sırrı Sakık'a Adalet Bakanlığı tarafından herhangi bir görüşme onayı iletilmiş değil. Şu ana kadar bize olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş yapılmadı. Bu sebeple, medyada yer alan haberler tamamen spekülatif ve gerçeği yansıtmıyor."

DEM Parti konunun kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açmaması için net bir açıklamayla soru işaretlerini giderirken, sürecin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalarla şekilleneceğini vurguladı. Parti yetkilileri İmralı’ya yönelik ziyaret talepleri konusunda sürecin hassasiyetle takip edildiğini ancak bu aşamada kesinleşmiş bir durum olmadığını ifade etti.