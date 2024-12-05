Kılıçdaroğlu'na Bir Dava Daha

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir daha daha açıldı. Avukatı Celal Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’na açılan dava sayısının 18’e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamasında “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir ceza davası daha açıldığını az önce öğrendik” diyen Çelik, “Bu davalarda istenen toplam ceza miktarı ise 65 Yıl Hapis ve aynı süre boyunca Siyasi Yasak” ifadelerini kullandı.

Çelik’in açıklamasının devamı şöyle:

"Hukuksuzca devam eden soruşturmaların sayısına değinmiyorum bile... Acaba neden bu denli yargısal mobinge maruz kalıyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Neden korkuyorlar? Neden hâlâ üzerine gidiyorlar? Sadece doğruları söylemek, korkmadan haklı eleştirilerde bulunmak neden onları bu kadar ürkütüyor ve suç uydurmaya yöneltiyor?! Yanıtlarını elbette biliyorsunuz... Ancak Erdoğan ve aynı gemide olanların anlamadığı bir gerçek var: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu asla geri adım atmaz, gerekliliğine inandığı mücadelelerden kaçınmaz ve hiçbir koşulda teslim alınamaz..."