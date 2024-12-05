CHP'li Başkan İstifa Edip AKP'ye Geçti: Siyasi Hayatıma Cumhurbaşkanımızın Emrinde Devam Edeceğim

Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, CHP’den istifa etti. Güzel, “Bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım” dedi.

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CHP'li Başkan İstifa Edip AKP'ye Geçti: Siyasi Hayatıma Cumhurbaşkanımızın Emrinde Devam Edeceğim

Gaziantep'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP’den Karkamış Belediye Başkanı seçilen Mustafa Güzel, partisinden istifa edip AKP'ye katıldığını açıkladı.

Mustafa Güzel, istifa kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güzel, “Bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım” dedi.

CHP'li Başkan İstifa Edip AKP'ye Geçti: Siyasi Hayatıma Cumhurbaşkanımızın Emrinde Devam Edeceğim - Resim : 1

Güzel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik.

Siz değerli hemşehrilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım.

Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim."

Kaynak: DHA

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