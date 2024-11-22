Kılıçdaroğlu Hakim Karşısına Çıktı: Duruşmaya Kimler Katıldı, Adliyede Neler Yaşandı?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikâyetiyle11 yıl hapis ve siyasi yasak istemiyle kendisine açılan davanın bugünkü duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Gazeteci Barış Yarkadaş duruşmada yaşananları tv100'de Kübra Par ile Ana Haber’de aktardı.

'HEPİMİZ EZİLME TEHLİKESİ YAŞADIK'

Yarkadaş, "Duruşma tam 40 dakika gecikti. Büyük salona alınması için yeniden talep edildi yine reddedildi. Ve Kılıçdaroğlu küçücük salonda savunmasını yaptı. Görüntüleri çekebilmek için çok uğraştım ve orada hepimiz ezilme tehlikesi yaşadık. Kemal Bey zorlukla çıktı. Hem kalabalık vardı hem mahkemenin koridoru dardı” dedi.

KİMLER DESTEK VERDİ?

Duruşmaya gelen isimlerle ilgili konuşan Yarkadaş, “Tarihi bir güne tanıklık ettik. Mersin Asliye ceza mahkemesinin verdiği talimatla Ankara’da duruşmada başladı. Talimatla ifade alındı ve 6 Şubat 2025 tarihine ertelendi. Bundan sonraki soruşmalara avukatı Celal Çelik katılacak. Baktığımızda Özgür Özel CHP Genel başkanı olarak geldi. Mansur Yavaş ile beraber girdiler. Yanlarında Ankara İl Başkanı Ümit Erkol vardı. Peşlerine Muharrem İnce geldi. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geldi. Deva Partisi’nden İdris Şahin, Gelecek Partisi’nden Selçuk Özdağ geldi. Adalet Partisi’nin Genel başkanı Vecdet Öz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Balıkesir Büyükşehir Başkanı ve CHP’nin çok sayıda eski ve yeni milletvekili vardı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, çok sayıda eski il ve yeni il başkanları vardı. Kadın kolları gençlik kolları başkanları vardı" dedi.

İMAMOĞLU’NUN GELMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yarkadaş açıklamalarına şöyle devam etti:

Gelenler kadar gelmeyenler de konuşuldu. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu davaya katılmak yerine Almanya ve İngiltere’de çeşitli etkinliklere katılacak olması özellikle adliye koridorunda ve adliyenin önünde biriken kalabalık tarafından en çok eleştirilen konulardan biriydi. Aslında Ekrem Bey kendisi için büyük bir fırsatı kaçırdı. Ayrıca videolardan sonra Ekrem Bey’in Kılıçdaroğlu ile iletişim kurmaya çalıştığını ancak kuramadığını da öğrendim.

‘SAFLARI SIKLAŞTIRALIM’ SÖZÜ KURULTAY ÇAĞRISI MI?

Kemal Bey aslında siyasi savunmasında önemli bir cümle kullandı. ‘Safları sıklaştıralım’ sözünün de aslında o sözün devamında olan bugünkü savunmada bahsi geçen bir siyasi tespitin ilk çağrısı olduğunu söyledi Kılıçdaroğlu’na yakın isimler. Dediler ki ‘Kemal Bey’in safları sıklaştıralım sözü parti içi bir kurultay çağrısı değil. Bugün savunmasında ifade ettiği üzere Büyük Orta Doğu projesinin ikinci fazının Türkiye’yi sürükleyeceği düşündüğü yere vurguydu” diyorlar. Kurultay sandılar ama ilgisi yok.

'MERAL AKŞENER'İ DOĞRUDAN HEDEF ALDI'

Kemal Bey’in 3 mesajı vardı. Birinci mesaj aslında Türk seçmenineydi. İkinci mesaj günün en flaş ve en sert sözlerinden biriydi. O da Meral Akşener’e doğrudan işbirlikçi demesiydi. Bugün CHP’nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’i doğrudan hedef aldı. Bir diğer mesaj ise Özgür Özel’in normalleşme mesajı vardı.

Kaynak: tv100