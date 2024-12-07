Yurt Genelinde 'Kalkan-34' Operasyonu: Bine Yakın Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Ülke genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan 'Kalkan-34' operasyonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarıyla gündeme geldi. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı verilere göre operasyonlar kapsamında 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 904 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri düzensiz göçmenlerle mücadelesinde teknolojik çözümleri de devreye sokarak dikkat çekici bir yönteme imza attı. Yerlikaya ülke çapında görev yapan 270 mobil göç noktası aracının etkinliğini vurguladı. Bu araçlar kimliği ya da pasaportu olmayan yabancıların durumlarını GöçNET veri tabanına bağlı cihazlarla hızlı bir şekilde tespit ediyor. Araçlarda uzman ekiplerin yanı sıra parmak izi cihazları ve tercümanlar da görev yapıyor. Bu sistemin yasal olarak ülkede bulunan yabancıların ve turistlerin rahatsız edilmesini önlerken düzensiz göçle sahada etkin bir mücadele sağladığı ifade edildi.

'TURİSTLERİ RAHATSIZ ETMİYORUZ'

Bakan Yerlikaya “Düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken, ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz” diyerek operasyonların adil bir şekilde yürütüldüğünü savundu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülke genelinde düzenlenen “KALKAN-34” operasyonlarında 15’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam: 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 düzensiz göçmen yakalandı.

81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktasında: GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor. Yanında kimliği ya da pasaportu olmayan yabancının durumunu; Mobil Göç Noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol ediyoruz."

Ülke genelinde düzenlenen “KALKAN-34” operasyonlarında 15’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam:

⛔️48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve

⛔️904 düzensiz göçmen yakalandı❗️



81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktasında: GöçNET veri tabanına… pic.twitter.com/xhUwbyyqR3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 7, 2024

GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON

Operasyonlar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda harekete geçti. Toplamda 383 bin 969 kişinin kimlik kontrolü yapılırken ekipler, metruk binalar ve umuma açık eğlence mekanlarının da aralarında bulunduğu 18 bin 945 noktada denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamlı çalışmada 28 bin 622 personel, 9 bin 36 ekip ve 5 bin 760 denetim noktasında görev aldı. Operasyonlar sırasında, tır garajlarından toplu taşıma duraklarına, terminallerden limanlara kadar birçok alanda yoğun bir kontrol süreci işletildi.

Operasyonlar sonucunda tespit edilen düzensiz göçmenler, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere işlemleri başlatıldı. Bakan Yerlikaya bu süreci koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonlarda görev alan polis, jandarma, sahil güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personeline teşekkür ederek, onların üstün gayretlerini takdir etti.

Kaynak: Gerçek Gündem