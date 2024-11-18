İzmir Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı; 84 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motoru arızalanarak sürüklenen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında da 84 düzensiz göçmen yakalandı.

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İzmir Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı; 84 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Kasım saat 03.20'de Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu 'KB-22' tarafından lastik bot içerisindeki 6'sı çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı; 84 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Resim : 1

Ekipler, Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik botlar içerisindeki toplam 84 göçmeni yakaladı. Öte yandan, aynı gün saat 09.20'de Menderes ilçesi Sünger Kayalıkları'nda karadan ulaşımı olmayan bölgede yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

İzmir Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı; 84 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Resim : 2

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Yaralanan vatandaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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