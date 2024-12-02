'Kalkan-33' Operasyonlarında 115 İnsan Kaçakçısı Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-33" operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıklandı. Yerlikaya, bu kişilerden 49'unun da tutuklandığını belirtti.

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'Kalkan-33' Operasyonlarında 115 İnsan Kaçakçısı Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadeleye devam ettiklerini vurguladı.

Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

'Kalkan-33' Operasyonlarında 115 İnsan Kaçakçısı Yakalandı - Resim : 1

RUHSATSIZ TABANCALAR VE 78 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, son paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen 'Kalkan-33' operasyonlarında, 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu kişilerden 49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi."

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Kaynak: AA

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