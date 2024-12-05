Sağanaktan Sonra Sis Çilesi! Elazığ’da Göz Gözü Görmedi

Elazığ’da sağanak yağışın ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafikte göz gözü görmedi, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Sağanaktan Sonra Sis Çilesi! Elazığ’da Göz Gözü Görmedi

Meteoroloji’nin sağanak ve sis uyarısında bulunduğu Elazığ’da etkisini gösteren ikili, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağışla birlikte sis etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde sis etkisini arttırırken, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler, yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı. Şehir merkezi ve çevre yollarda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşattı.

Sağanaktan Sonra Sis Çilesi! Elazığ’da Göz Gözü Görmedi - Resim : 1

Kaynak: İHA

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