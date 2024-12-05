Ataşehir’de 8 Katlı Binada Yangın!

Ataşehir’de İçerenköy Mahallesi’nde yıkılması planlanan ve bir süredir boş durumda olan ve yıkılmayı bekleyen binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı kontrol altına alarak söndürdü. Yangının meydana geldiği sokak bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA