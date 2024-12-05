Türkiye'den Ukrayna'ya Uzanan Karaborsa Ağı! Kırmızı ve Yeşil Reçeteli İlaçlar Telegram'da Satılıyor

İlaç teminindeki sıkıntılar her geçen gün artıyor. Döviz kurlarındaki artış nedeniyle yaşanan ilaç yokluğu sürerken yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Kanser, diyaliz, psikiyatr hastalarının kullanması gereken ilaçların Telegram uygulaması üzerinden Ukrayna asıllı bir şahıs tarafından açılan kanal aracılığıyla satıldığı ortaya çıktı. Doktor kontrolünde kullanılması gereken, kırmızı ve yeşil reçeteli çok sayıda ilaç, açılan Telegram kanalı aracılığıyla satılıyor.

'TÜRKİYE DEPOSUNDA UYGUN DEPOLAMA'

Telegram kanalındaki linkin yönlendirdiği Instagram hesabının açıklama kısmında ise “Türkiye deposundan uygun depolama seçenekleri, ONKOLOJİ, DİYALİZ ve diğerleri için” ifadeleri yer alıyor.

'İKİ ADET VAR'

12punto'dan Hazal Güven'in haberine göre; Kanalın yöneticisi olan Ukrayna asıllı kimliği belirsiz kişi, 4. evre meme kanseri hastalarının kullanması gereken Reampla isimli ilacın elinde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya elinde iki adet bulunduğunu şeklinde yanıt verdi.

Satıcı şahıs ile kurulan diyalog şöyle:

PSİKİYATRİK İLAÇLAR DA VAR

Habere konu Telegram kanalındaki ilaç çeşitliliği de ayrıca dikkat çekiyor.

Görseldeki ilacın psikiyatrik rahatsızlıklarda ve mutlaka doktor kontrolünde kullanıldığı biliniyor. Altında yazan Rusça metinde de şu ifadeler yer alıyor:

“10 mg ve 20 mg Cipralex mevcut

Hafif ve orta şiddette endojen depresyon. Panik atak, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, fobiler. Organik kaygılı ve depresif bozukluklar.”

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, skandala ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemi ile Meclis’e soru önergesi verdi.

Öztürkmen soru önergesinde, "İlaç depolarının stoklarında ve eczanelerde bulunmayan Reampla isimli kanser ilacına, ihtiyaç sahibi kanser hastaları ulaşamazken, Telegram gruplarında nasıl satılabilmektedir?" ifadelerini kullandı.

Soru önergesi şu şekilde:

"Türkiye'deki kanser hastalarının temin etmekte zorlandığı Reampla isimli ilacın Ukrayna asıllı bir şahıs tarafından Telegram ve Instagram (Hesap adı: farmatsevtyka.z.turechchyny) uygulaması üzerinden pazarlanmaktadır. Sadece Reampla değil, Femera ve Emend isimli kanser ilaçları ile diyaliz ve psikiyatr hastalarının kullanması gereken kırmızı ve yeşil reçeteli çok sayıda ilaç da aynı şekilde pazarlanıyor. Türkiye'de eczanelerde ve ilaç depolarının stoklarında bulunmayan çok sayıda ilaç, bu yöntemle fahiş fiyatlarla satılıyor.

Diğer yandan, konuyla ilgili haberler, Telegram ve Instagram üzerinden reçetesiz şekilde satılan ilaçların, Türkiye'deki bazı ilaç depoları ve eczanelerden temin edildiği yönünde şüpheler oluşturmaktadır.

Bu bağlamda;

1- İlaç depolarının stoklarında ve eczanelerde bulunmayan Reampla isimli kanser ilacına, ihtiyaç sahibi kanser hastaları ulaşamazken, Telegram gruplarında nasıl satılabilmektedir?

2- Söz konusu ilaçlar, fırsatçıların eline nasıl geçmiştir? Hangi ilaç depolarından ya da eczanelerden alınmıştır?

3- Türkiye'deki ecza depolarında kaç adet Reampla vardır? 01.01.2024-05.12.2024 tarihleri arasında Türkiye'deki ilaç depolarına kaç adet Reampla girmiş, kaçı dağıtılmış, kimlere ve hangi eczanelere verilmiştir?

4- Yasadışı ilaç satışını engellemek ve kanser hastalarının kullanmak zorunda olduğu ilaçlara kolay erişimlerini sağlamak için ne yapmayı planlıyorsunuz?"

Kaynak: 12punto