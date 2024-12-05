Nasuh Mahruki İçin Tahliye Kararı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medyada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Mahruki, 20 Kasım'da 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkeme tarafından kabul edilerek tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

YSK Başkanı Ahmet Yener'in ABD seçimleri sonrası elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya hesabından eleştiren ve hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan AKUT kurucularından Nasuh Mahruki çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahruki’nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya paniğe sebep olma amacıyla hareket ettiği ve paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede ayrıca, Mahruki'nin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçundan dosyasının ayrılarak ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi.

İddianamede şüpheli Mahruki’nin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mahruki 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: NOW TV