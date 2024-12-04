İddianame Kabul Edildi: Nasuh Mahruki Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında iddianame düzenlenen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin hakkında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi duruşma için gün verdi. Mahruki bu kapsamda 26 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

MAHRUKİ NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştiren ve hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan ünlü dağcı, yazar, AKUT kurucularından Nasuh Mahruki çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mahruki ifadesinde, "... ülkemizde daha önceki yıllarda yapılan seçimlere ilişkin deneyimlerimiz ve dünyada elektronik sayım sistemi ile yapılan seçimler neticesinde oluşan seçimlere ilişkin güvensizlik ortamı hususlarını göz önünde bulundurup elektronik oylama sisteminin ülkemiz açısından adil ve dürüst bir seçim yapılması adına riskli olduğunu belirtmek amacı"nda olduğunu belirtmişti.