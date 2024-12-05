Narin Cinayetini Kim İtiraf Edecek? 3 Rapor, Yeni Şüpheli, İşte Kilit Detaylar…

Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde 26 Aralık tarihinde görülecek dava öncesinde, önemli raporlar tamamlanmaya başladı. Davada baz istasyonları, askeri üsse ait DARAN 2 kamerası ve Narin’in avcunda bulunan kıl için istenen raporlar dosyaya girdi.

3 ÖNEMLİ RAPOR DAVA DOSYASINA EKLENDİ

Güran ailesinin Narin’in cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce bahçede toplanıp, çobanı sorguya çekerek tehdit ettikleri görüntüler ve Nevzat Bahtiyar’ın cinayetin üstlenmesi için yapılan pazarlıklarla da dava dosyasına eklendi. Peki Narin Güran cinayetinde istenen 3 önemli raporun içeriğinde hangi detaylar var? İşte Narin Güran dosyasında yaşanan son gelişmeler:

NTV’de yer alan habere göre, davanın ilk duruşmasında, sanık avukatları Narin’in öldürüldüğü saatte amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın cinayetin işlendiği bölgede olduğunu işaret eden HTS kayıtlarına itiraz etti.

İtiraz sonrası bilirkişinin mahkemeye sunduğu raporda, sanıkların hareketliliği şöyle aktarıldı:

“NEVZAT BAHTİYAR 15.27 SIRALARINDA ARİF GÜRAN'IN İKAMETİNDE”

Salim Güran'ın olay günü saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği, 15.22 sıralarında ahır kısmına geçtiği, 15.22 ile 15.26 arasında evin içerisinde olduğu, 15.36 sıralarında Arif Güran'ın ikametine girdiği, 15.52 sıralarında Mehmet Selim Atasoy ile görüştüğünde Arif Güran'ın ikametinde olduğu ve 16.08 sıralarında Arif Güran'ın ikametinin arka tarafında bulunduğu, 16.35 sıralarında Uzunbahçe tarafından bulunan mısır tarlasında olduğu, Nevzat Bahtiyar'ın ise olay günü saat 15.10 sıralarında Arif ve Salim Güran'ın ikametleri arasında bulunan yol ile Arif'in evinin yakınlarında olduğu, 15.18 sıralarında Arif'in ikametine yakın olduğu, 15.27 sıralarında Arif Güran'ın ikametinde ve müştemilatında olduğu, 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi.

“YANILMA OLABİLİR” VURGUSU

Dar alan baz çalışmalarında yoruma dair en ufacık bir husus olamayacağı, yapılan çalışma sonuçlarının HTS'deki görüşmelere ve bazın yoğunluğuna ya da bazların değişkenliğine göre yön aldığı, bazların çok olmasının olayların ve şahısların bulundukları yerin tespitine avantaj ve kolaylık sağladığının bilinmesinin önemli olduğu ve bu çalışmalar yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususunu vurgulamak isteriz.

SALİM’İN TELEFONU MISIR TARLASINDAN BAZ VERDİ

Raporda, ilk raporda yer verilen "Salim Güran'ın kullandığı telefonun, 21 Ağustos'ta saat 22.47 ile 22.55 arasında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlasından baz verdiği" tespiti yinelendi.

SAÇ VE KIL ÖRNEKLERİ ANNE, AĞABEY İLE UYUMLU

Narin'in cansız bedeninde yapılan incelemelerde sol avucunda, siyah şortunda ve atletinde saç ve kıl örnekleri bulunmuştu. Mahkeme için kritik öneme sahip kıl örneklerinin makroskobik ve mikroskobik incelemesinin yapıldığı belirtildi.

Raporda, atlet üzerinden alınan biri 16, diğeri 11 santimetre ve kahverengi kıl örneklerinin de köksüz olması nedeniyle çalışmaya alınmadığı ifade edildi.

Raporun sonuç kısmında, "Mitokondriyal DNA'da yüksek oranda polimorfizm gösteren kontrol bölgesindeki bazların sekanslanması ile elde edilen verilere göre, Yüksel, Enes ve Narin Güran'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbiriyle aynı olduğu tespit edildi” bilgisi paylaşıldı.

CİNAYETİ ÜSTLENMESİ İÇİN SES KAYDI DA DOSYADA

İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın eşine yapılan cinayeti üstlenmesine dair teklif de dava dosyasına girdi. Söz konusu teklifin ses kaydı detayında şu konuşmalar yer aldı:

Gazal Bahtiyar: Deseydin enayi var karşınızda. Onlar yapsın, onun üstüne atsın, evi versin Gazal'a. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Dünya malına mı kanacağım? Nevzat'ın evini yıktılar, evine ateş attılar.

Hasan K: Ben dedim çocukları bana söyledi, 'Arabamızın devrini bize versinler.' (Güran ailesi) Küçük kardeşleri, 'Tamam arabanın devri mesele değil. Zamanı gelince veririz.' dedi

Gazal Bahtiyar: Kendileri öldürdü, onlar kızlarını öldürdü, bizimkinin boynuna koydular. Sonra teklif göndersinler.

Hasan K: Bana söylediler, ben de söylerim dedim.

Gazal Bahtiyar: Söyle ayaklarını denk atsınlar, bana kelimeler söylemesinler amca. Bu fukarayı hapiste çürüttüler.

ARİF GÜRAN ISRAR ETMİŞTİ! DARAN-2 İNCELENDİ

Narin’in babası Arif Güran’ın mahkemede ısrarla incelenmesini istediği DARAN-2 bölgesine ait görüntülerin bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilirkişi raporunda, şöyle denildi: Okul kamerasındaki son görülme anından (güncel) 1,5 dakika sonra ev-ahır istikametine doğru hareketli bir karartının olduğu, bu karartının kıyafet unsurlarının koyu renkte olmasından ve kısa boylu zayıf algılanmasından kaynaklı Narin Güran olabileceği değerlendirilmekte olup, takdiri makama bırakılmıştır.

“EV, AHIR BÖLGESİNDE KARARTILAR…”

Mahkemenin Arif Güran'ın evinde veya ahırında bir insan hareketliliğinin olup olmadığı, ev, ahır veya evin etrafında yer alan bahçelere giriş çıkış yapan insanların bulunup bulunmadığı, bu alanlara herhangi bir arabanın gelip gelmediğinin tespiti yönündeki talebine ilişkin şu değerlendirme yapıldı: Deşifre klibinde belirtildiği üzere ev, ahır bölgesinde karartılar ve ışıklı bölgeler izlenmiş olup, izlenen bu hareketliliklerin takdiri makama aittir.

GÜRAN AİLESİ ÇOBANI SORGUYA ÇEKMİŞTİ

Nevzat Bahtiyar’ın kuzeni olduğu öğrenilen çoban Ahmet Akgün'ün Güran ailesi tarafından sorguya çekildiği görüntüler de dosyaya eklendi.

Akgün, o gece yaşananları “Erhan Güran bana, ‘Sen bir şey gördün mü görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun’ dedi. n görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar” diyerek anlatmıştı.

BAHTİYAR’IN AVUKATINDAN YENİ İDDİA: SAÇ VE KIL YENGE HEDİYE’YE AİT OLABİLİR

Narin'in avucunda ve çamaşırlarında bulunan saç ve kıllarda tespit edilen DNA’nın, Narin’in anne soyundan birine ait olduğu ortaya çıktı.

“Neler Oluyor Hayatta” programına konuşan Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, saç ve kıl örneklerinin yenge Hediye Güran’a da ait olabileceğini iddia etti.

Avukat Eryılmaz’a göre, anne Yüksel Güran ya da ağabey Enes Güran’ı işaret eden bu yeni delil, aynı zamanda yenge Hediye Güran’ı da şüpheliler arasına sokuyordu. Çünkü yenge Hediye Güran, sadece Narin’in amcasının eşi değil, aynı zamanda anne Yüksel Güran’ın da dayısının kızı.

Eryılmaz, Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri için ise” İlk ifadesini kendisini ve ailesini güvende hissetmediği için verdiğini söyledi. Ama sonra doğruları anlatmaya başladı. Son ifadesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Son ifadesi HTS kayıtlarıyla da uyumlu. 26 Aralık’taki duruşmada bu son ifadenin arkasında duracağız” dedi.

Kaynak: NTV