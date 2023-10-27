Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı

Eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi ve eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, kara para aklama suçundan yargılandığı davada tutuklanmıştı.

Ünsal Ban, 13 aylık tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

Ban'ın tahliyesine ilişkin paylaşım yapan İsmail Saymaz, şunları söyledi:

"Eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi ve eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, kara para aklama suçundan yargılandığı davada salıverildi. Sedat Peker’in yayınladığı görüntülerden sonra tutuklanan Ban, 13 ay sonra serbest…"

Eski AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi ve eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, kara para aklama suçundan yargılandığı davada salıverildi.

Sedat Peker’in yayınladığı görüntülerden sonra tutuklanan Ban, 13 ay sonra serbest… October 27, 2023

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren ise söz konusu iddiaları doğrulamıştı.

Öte yandan Ağustos 2022'de AKP Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban’a boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira tazminat istediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca çiftin yaklaşık 5 milyon Euro'ya Malta bandıralı bir tekne kiraladıkları da ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’dan ve Sedat Peker’den şikâyetçi olmuştu. Bunun üzerine Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem