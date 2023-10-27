CHP'li vekilden Erdoğan'a "Hamas" tepkisi: Dış politika meseleleri iç politikadaki çıkarlar uğruna istismar edilemez

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, İsrail Filistin savaşının geldiği son durumu ve Türkiye’nin dış politikasını değerlendirdi.

İsrail ile Filistin arasındaki savaşın geldiği noktayı insanlık dramı olarak niteleyen Öneş Derici, Gazze’deki Filistinlilerin yıllardır ‘açık hava hapishanesinde’ yaşadıklarını dile getirdi. Öneş Derici konuşmasına “ Filistin-İsrail savaşının geldiği aşama hepimizi endişeye sevk ettiği gibi içimizi de yakan bir nitelik taşımaktadır. Öncelikle, meseleye insani boyutta ve objektif yaklaşmak gerektiğini vurgulamak isterim. Hamas'ın 7 Ekim 2023 günü İsrail'e başlattığı kapsamlı ve sürpriz saldırıyla mağdur konumuna bürünen ve bu şekilde, Amerika başta olmak üzere Batılı ülkelerin öteden beri var olan desteğini en üst düzeyde arkasına alan İsrail, çatışmayı olağanüstü boyutlara çekerek uygulamalarıyla bölgede ortaya çıkan insanlık dramını her geçen gün ağırlaştırmaktadır. Öteden beri "açık hava hapishanesi" olarak nitelendirilen Gazze'de yaşayan Filistinliler, hâlen ya topraklarını terk etmek veya ölüm arasında tercihe zorlanmaktadır. Batı Şeria'yla ilgili tecrübeler, yerlerinden edilen Filistinlilerin çatışmalar bitse bile bir daha topraklarına dönemediklerini açıkça ortaya koymaktadır” sözleriyle başladı.

Süreyya Öneş Derici Doğu Akdeniz’deki güç yığılmasına işaret ederek, bölgedeki İsrail karşıtı ülke ve aktörlerin bu sürece müdahil olması halinde, çatışmaların artması ve yayılmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

“TÜRKİYE’NİN ETKİN BİR ROL OYNAMASI BUGÜNKÜ ŞARTLARDA MÜMKÜN DEĞİL”

“İsterdik ki bu insanlık dramının sonlandırılmasında Türkiye daha etkin bir rol oynayabilsin. Bu mümkün mü? Bugünkü şartlarda tabii ki değil. Ülkede kendi yarattığı ekonomik güçlükler sebebiyle yabancı sermaye girişine bel bağlamış bir iktidarın dışarıda hareket kabiliyeti de buna paralel olarak zayıflamış durumdadır. Maalesef Türkiye, bugün Batı'da olduğu gibi bölgemizde de ağırlığını yitirmiştir” diye konuşan Öneş Derici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaş ile ilgili tarafları itidale davet eden ilk açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu, ancak yapılan son açıklamaların Türkiye’yi bu savaşın bir tarafı haline getirerek riske attığını belirtti.

“DIŞ POLITIKA MESELELERİ İÇ POLİTİKADAKİ ÇIKARLAR UĞRUNA İSTİSMAR EDİLEMEZ”

CHP Muğla vekili Öneş Derici, iktidarın tutarsız bir dış politika izlediğini ve sorunlara sebep olabilecek bu dış politika anlayışını terk etmesi gerektiğini vurguladı. Öneş Derici, “Partimizin yıllardır ısrarla vurguladığı bir husus var. Dış politika meseleleri iç politikadaki çıkarlar uğruna istismar edilemez. Ülke güvenliğimizi ilgilendiren sorunlar hamasi söylemlerle sulandırılamaz. Dış politikadaki tutarsızlığın Meclis nezdinde bir araştırma önergesine konu olacak hâle gelmesi, yaşadığımız durumun vahametini açık seçik göstermektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarı sorunlu dış politika anlayışını terk ederek tüm partilerin ulusal uzlaşısına dayanan bir dış politika çizgisine dönmeye bir kez daha davet ediyoruz” dedi.