Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak tahliye edildi

İsmail Saymaz, Aykırı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın tahliye edildiğini açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımı şöyle:

"Sığınmacılıkla ilgili haberlerinden ötürü tutuklanan Aykırı’nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, tutukluluğa yapılan itiraz üzerine mahkemece tahliye edildi."

Sığınmacılıkla ilgili haberlerinden ötürü tutuklanan Aykırı’nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, tutukluluğa yapılan itiraz üzerine mahkemece tahliye edildi. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 27, 2023

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Muhbir haber sayfasının yöneticisi Süha Çardaklı’nın da içinde bulunduğu 27 kişi, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 8'i hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Çolak'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu Aykırı Gazetesi, sığınmacı karşıtı haberler yapmasıyla biliniyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem