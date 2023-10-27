KYK yurtlarında Zeren Ertaş için protestolara çıkan öğrencilere uyarı

Geçtiğimiz gün tüm Türkiye'nin sinir uçlarına dokunan bir kayıp verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenci Zeren Ertaş, 15 arkadaşıyla birlikte bindiği yurdun asansörünün düşmesi sonrası sıkışmış ve yaşamını yitirmişti.

Ülkenin birçok noktasına protestolar yapılırken Aydın Işıklı'da oturma eylemi düzenleyen öğrencilere polis müdahale etmişti.

Eylemler hala ülke genelinde devam ederken, KYK yurtlarında kalan öğrenciler kitlesel olarak protestolarını sürdürüyor.

Öğrencilerin tepkisi giderek büyürken KYK yurtlarının birçoğunda, eylemlerin önüne geçmek için bir takım uyarıların asıldığı görüldü.

Barınamıyoruz Hareketi'nin paylaştığı görsel, protesto yapmanın yurt yönetimi tarafından izne bağlandığı vurgulandı.

📢Dün ülkenin her yerinde gece boyu süren #KYKYurdu eylemlerinden sonra bazı yurtlara bu uyarılar asıldı.



Yurtlardaki bütün arkadaşlarımız müsterih olsun. Protesto Anayasa ile korunan temel bir haktır. Barışçıl yürüyüşler için kimseden icazet alınmasına gerek yoktur, bu… pic.twitter.com/OdVRG7MTEp October 27, 2023

İşte o kurallardan bazıları:

"Her ne sebep olursa olsun idareci ve görevlilerin görevlerini yapmasına engel olmamak, rencide edici davranışta bulunmamak, tehdit etmemek, fili saldırıda bulunmamak."

"Yurt idaresinden izin almadan yurt içinde toplantı veya tören düzenlememek, idare ve idareciye protesto maksadıyla gösteri düzenlememek, gösteriye katılmamak."

"Yurt içinde veya dışında devletin güvenlik güçlerine karşı gelmemek, hakaret etmemek, müessir fillerde bulunmamak veya silah kullanmamak."

"Yasa dışı örgütlere her ne şekilde olursa olsun katılmamak ve faaliyette bulunmamak."

Kaynak: Gerçek Gündem