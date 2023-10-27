Atatürk'ün fotoğrafını yakmışlardı: Olayın 4 şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Atatürk'ün fotoğrafını yakmışlardı: Olayın 4 şüphelisi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerle ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, paylaşılan görüntünün Kayseri'nin İncesu ilçesinde kayda alındığını tespit eden jandarma, şüpheliler A.K, A.N, H.E. ve E.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Mustafa Kemal Atatürk Kayseri
Yalı Çapkını dizisine veda etti! Star TV seyircilerini isyan ettiren değişiklik Yalı Çapkını dizisine veda etti! Star TV seyircilerini isyan ettiren değişiklik
MSB askerlik yerlerini yayınladı MSB askerlik yerlerini yayınladı
Tolgahan Sayışman iddiaları... Herkes üzülmüştü, iyi haber bugün duyuruldu Tolgahan Sayışman iddiaları... Herkes üzülmüştü, iyi haber bugün duyuruldu
Arzuhan Doğan Yalçındağ Cumhuriyet’in 100. Yılı için yazdı: “Cumhuriyet’e borcumuzu ödemeliyiz” “Cumhuriyet’e borcumuzu ödemeliyiz”
ÇOK OKUNANLAR
‘Deprem kahini’ yeniden sahneye çıktı: Hoogerbeets’ten yeni 'felaket' açıklaması ‘Deprem kahini’ yeniden sahneye çıktı: Hoogerbeets’ten yeni 'felaket' açıklaması
MASAK, Selin Ciğerci'yi de incelemeye aldı: 'Taksim Meydanı'nda kendimi asarım' MASAK, Selin Ciğerci'yi de incelemeye aldı: 'Taksim Meydanı'nda kendimi asarım'
45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! 45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste!
İstanbullular dikkat: Bu 17 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak! İstanbullular dikkat: Bu 17 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak!
Ev sahipleri dikkat: Yeni dönem başladı, bunu yapan 100 bin lira ceza ödeyecek! Ev sahipleri dikkat: Yeni dönem başladı, bunu yapan 100 bin lira ceza ödeyecek!