Arzuhan Doğan Yalçındağ Cumhuriyet’in 100. Yılı için yazdı: “Cumhuriyet’e borcumuzu ödemeliyiz”

TÜSİAD, Cumhuriyetin 100. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında derneğin Yönetim Kurulu Başkanları ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı Başkanları ve Üyelerinin Cumhuriyet’in 100. yılına ilişkin görüşlerini içeren bir yayın hazırladı. Arzuhan Doğan Yalçındağ da bu yayında yer aldı.

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Arzuhan Doğan Yalçındağ Cumhuriyet’in 100. Yılı için yazdı: “Cumhuriyet’e borcumuzu ödemeliyiz”

Doğan Şirketler Grubu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın yazısı şöyle:

“Bizler, çocukluğunda evlerinde, aile sohbetlerinde Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına dair birinci elden tanıklıkları, anıları dinleyerek büyüyen son kuşağız.

Yetişmemiz, Cumhuriyet’in demokrasiyle elele olgunlaştığı yıllara denk geldi. Cumhuriyet ve değerleri bizim için gökteki güneş, masamızdaki ekmek gibi, doğal hayatımızın bir parçasıydı.

Bu sürecin değerini bugün dönüp geriye baktığımda çok daha iyi anlıyorum.

Bugün, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, yasa önünde eşitliğin, laiklik ve sosyal adalete dayalı toplumsal kapsayıcılığın, bilimsel düşüncenin, erdemli yaşamanın önemine inanıyorsam; eğitimi kişinin yükselmesi ve toplumun gelişmesinin temel anahtarı olarak kabul ediyorsam; hem şirketlerde hem de kamu yönetiminde liyakâtı ilke edindiysem; kök saldığımız bu toprakların değerlerinden kopmadan “muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak” ülküsüne sonuna kadar bağlıysam…

Bir kadın olarak, bu toplumun eşit haklara sahip, özgür bir bireyi olarak yaşıyor ve çalışıyorsam…

Bu kazanımları ve daha fazlasını 100 yaşındaki genç Cumhuriyetimize borçluyum.

Bu borç, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken, bana -ve inanıyorum ki hepimize- önemli bir sorumluluk yüklüyor.

Cumhuriyet’in ilk yüzyılından çok farklı, yaşamsal krizler ve tehditlerle karşı karşıya ama aynı zamanda bilim ve teknolojide büyük sıçramalar eşiğinde bir dünyayız.

Bu dünyanın meydan okumalarını aşabilmek için bilimsel, akılcı düşünce, sosyal adalet ve dayanışma, eğitimin önceliği, toplumsal kapsayıcılık gibi Cumhuriyet’in temel değerlerine çok daha fazla ihtiyacımız olacağına inanıyorum. Öyleyse bu değerleri, yeni dünyanın gerçekleriyle harmanlamalı ve bizden sonraki kuşaklara aktarmaya çalışarak Cumhuriyet’e borcumuzu ödemeliyiz. Değerleri aktarmanın en doğru ve en etkili yolunun da, o değerlerle yaşamak, örnek ve öncü olmak olduğuna inanıyorum.

TÜSİAD bu konuda her zaman iyi örnek oldu, Cumhuriyet’in temel yapı taşları konusunda düşünce üretti, politika önerdi. 100. yılda ve devamında aynı vizyonla çalışmayı, üretmeyi sürdüreceğimize inancım, güvenim tam.”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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