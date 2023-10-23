Cem Boyner Cumhuriyet’in 100. Yılı için yazdı: “Unutmayalım ki burası ‘coğrafya kaderdir’ demeyenlerin ülkesi”

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su 1989 – 1990 TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in, TÜSİAD'ın yayınında yer alan yazısı şöyle:

"Çağdaş, adil, eşit bir yaşamın teminatı Cumhuriyet’i 100 yıl önce bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve canlarını düşünmeden ortaya koyan, cesaret timsali kahramanlarımıza çok şey borçluyuz. Cumhuriyet’in yeni yüzyılını karşılarken aklımda, zihnimde ve eylemlerimde geleceğe taşımaya zorunlu olduğumuz bu emanete yakışır adımlar atma arzusu, heyecanı yatıyor.

Bir milada tanıklık ediyoruz… Ülkemizi; eğitimde, istihdamda, yaşam şartlarında hak ettiği seviyeye ulaştırmak için 100 yıl önce gerçekleştirilen reformlara, bugün hala hayranlıkla karşıladığım Atatürk’ün vizyonuna sıkıca tutunmamız gerektiğine inanıyorum.

Bugünün Türkiye’sine baktığımızda; eğitimden, çevreye, ekonomiden toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar birçok alanda arzu ettiğimiz, bize yakışan seviyenin gerisinde olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor.

Eşiğinde durduğumuz bu yeni yüzyılda bize düşen sorumluluklar büyük ve bence işe gençlerimizin geleceğini garanti altına alarak başlamamız gerekiyor. Cumhuriyet’i emin adımlarla geleceğe taşıyacak gençlerimizden umudu, geleceğe güveni, bugünün mutluluğunu ödünç aldık.

Eğitimde fırsat eşitliğini yakaladığımız, gençlerin iş gücüne hak ettikleri şartlarla katılabilmelerini sağladığımız, denizleri, gölleri, ormanları koruyabildiğimiz günleri hasretle bekliyorum.

Ve bu hasreti ancak ve ancak çalışarak bitirebileceğimizi biliyorum.

Atatürk’ün “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.” sözleriyle altını çizdiği bu gerçeği unutmadan cesur, sürdürülebilir adımlar atmalıyız.

Gurur ve minnetle tutunduğumuz Cumhuriyet’in ilk yüzyılını geride bırakıyoruz. Şimdi sırada yeni nesillerden ödünç aldıklarımızı geri vermek için çalışmak, durmamak, hep ileriye uzanmak var. Unutmayalım ki burası “coğrafya kaderdir” demeyenlerin ülkesi.

Geleceğin aydınlığı bizleri bekliyor. Bu daha ilk yüzyılımız!"

Kaynak: Gerçek Gündem