MSB askerlik yerlerini yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı, Askeralma Genel Müdürlüğü yeni bir duyuru yaptı.

Yapılan duyuruda, askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Müdürlük, yaptığı açıklamada, askerlik yerlerinin 27 Ekim Cuma günü erişime açıldığını belirtti.

Duyuruda şunlar denildi:

"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."