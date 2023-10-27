Zeren Öztaş'ın hayatını kaybettiği KYK yurdunun asansör firması yetkilisi gözaltına alındı

Aydın'da Zeren Öztaş'ın hayatını kaybettiği yurdun asansör firması yetkili gözaltına alındı.

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Zeren Öztaş'ın hayatını kaybettiği KYK yurdunun asansör firması yetkilisi gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenci Zeren Ertaş, 15 arkadaşıyla birlikte bindiği yurdun asansörünün düşmesi sonrası sıkışmış ve yaşamını yitirmişti.

KYK yurdunun asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

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