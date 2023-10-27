Zeren Ertaş için adalet arayan öğrenciyi polis resmen çiğnedi: Kim bu polis memuru

Dün Aydın'da, kaldığı KYK yurdunun asansöründe yaşamını yitiren Zeren Ertaş için eyleme çıkan öğrencilere polis sert müdahalede bulunmuştu. Ortaya çıkan bir görüntüde bir polis memurunun yerde yatan ve derdest edilmiş öğrencinin üstüne çıktığı, ayaklarıyla bastırdığı görüldü.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenci Zeren Ertaş, 15 arkadaşıyla birlikte bindiği yurdun asansörünün düşmesi sonrası sıkışmış ve yaşamını yitirmişti.

Toplumun sinir uçlarına dokunan bu ölüm sonrası öğrenciler, sıra arkadaşları için adalet talebini haykırmak adına sokağa çıkmıştı.

Ülkenin birçok noktasına protestolar yapılırken Aydın Işıklı'da oturma eylemi düzenleyen öğrencilere polis müdahale etmişti.

Anayasal hakkını kullanan öğrencilere orantısız güç kullanan polis, birçok öğrenciyi gözaltına almıştı.

Eylemde bir sivil polisin yerde derdest edilmiş öğrencinin ayaklarına basması ve üstüne çıkması tepki çekti.

Sosyal medyada vatandaşlar bu polis memuruna tepki gösterirken, yapılan yorumlarda "Kim bu polis memuru" ve "Bu cesareti nereden alıyor" yorumları yapıldı.

Zeren Ertaş için adalet arayan öğrenciyi polis resmen çiğnedi: Kim bu polis memuru - Resim : 1

Polise tepkiler sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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