Aydın'da KYK yurdunda asansör cinayetinde hayatını kaybeden Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalı asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş (22), hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ertaş,'ın cenazesi bugün İstanbul Pendik Kurtköy Merkez Camii'ne getirildi. Anne Serpil Ertaş, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı yaşı döktü. Son yolculuğunda Zeren'i yalnız bırakmayan arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Cenazeye Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever, CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Zeren Ertaş'ın çok sayıda arkadaşı ve aile yakınları katıldı.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Öte yandan günlerdir asansörlerin tehlikeli olduğu konusunda yurt yönetimini uyardıklarını ancak dikkate alınmadığını söyleyen öğrenciler ise olayın ardından "Katil KYK" sloganlarıyla eylemlerini sürdürüyor.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ayraca yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör firması yetkilisi M.B. isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem