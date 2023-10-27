KYK yurdunun müdüründen Zeren Ertaş için eyleme çıkan öğrencilere: Korkuyorsan binme o zaman asansöre

Zeren Ertaş'ın ölümü sonrası yurtlarında protesto düzenleyen öğrencilere tepki gösteren yurt müdürü, "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" dedi.

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Aydın Işıklı’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenci Zeren Ertaş, 15 arkadaşıyla birlikte bindiği yurdun asansörünün düşmesi sonrası sıkışmış ve yaşamını yitirmişti.

Asansörde bulunan diğer 15 öğrenci ise yaralandı.

KYK yurdunun asansör firması, asansörün bakımını yaptığını söylese de öğrenciler böyle bir durumun olmadığını belirtiyor.

Zeren'in kaybı sonrası öğrenciler başta olmak üzere ülkedeki pek çok kesim duruma tepki göstermek için, yurt önlerine ve sokaklara çıktı.

Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu'nda eyleme çıkan öğrenciler, sıra arkadaşları için adalet aradı.

Yurdun müdürü ise kalabalığın önüne gelerek, "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" diyerek öğrencilere tepki gösterdi.

Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu'nun müdürüne tepkiler büyüyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Yurt müdürünün bu sözlerine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gerçek Gündem'in tweetini alıntılayarak, "Bu kibir, bu küstahlık bir evladımızın canına mal oldu. Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa; kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa hepsi hesap verecek. Hiç kimse ve hiçbir makam, bu ülkenin güzel evlatlarından büyük değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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