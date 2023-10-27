CHP'li Mustafa Adıgüzel'den Diyanet'e Atatürk tepkisi: Ülke barış içinde yaşıyorsa bunu herkes Atatürk'e borçludur

Diyanet'in cumhuriyetin 100. yılında hazırladığı cuma hutbesinde, diğer özel günlerde olduğu gibi Atatürk'ün geçmemesine CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, " Şu ateş çemberinde olan Anadolu coğrafyası barış içinde yaşıyorsa bunu herkes Atatürk'e borçludur" dedi.

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi bugün yayınlanan cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesine tepki gösterdi.

Adıgüzel şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sesleniyorum. Bugün 100. yılımızın son cumasında yine cuma hutbesinde Atatürk isminden kaçtılar. Her taraftan arıyorlar, solcusu, sağcısı, milliyetçisi, mütedeyyini, din görevlileri dahil. Her partiden ya da partisiz insanlar arıyorlar. Bu durumdan millet çok rahatsız. Bu ülkede Atatürk'ü herkes çok seviyor, siz sevmiyor olabilirsiniz. Biz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bir Rıfat Börekçi olmasını beklemiyoruz. Ama 100 yıl sonra Kurtuluş Savaşı'ndaki vatan hainleri, Dürrizade Abdullah ve Mustafa Sabri'nin bugün mirasını ve hukukunu sürdürmek bu kadim coğrafyadaki Anadolu halkından karşılık görmez. Onların milli ve dini duygularıyla örtüşmez.

BUNU HERKES ATATÜRK'E BORÇLUDUR

İşte görüyoruz Gazze'de vahşet, ateş ve kan var. Bundan 100 yıl önce Türkiye de böyleydi. Batı Anadolu'da kadınlar ve çocuklar camilere doldurulup yakıldı. Ezanlar sustu. İşte o ateş ve kan coğrafyasından bir yiğit vatan evladı çıktı, bu ülkeyi kurtardı ve tekrar ezanlar okunmaya başlandı. Şu ateş çemberinde olan Anadolu coğrafyası barış içinde yaşıyorsa bunu herkes Atatürk'e borçludur. Bunu siz görmüyor musunuz?”

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hazırladığı cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermedi.

Diyanet, geçmişte milli bayramlarda 'Atatürk'ü içermeyen hutbelerinden dolayı eleştiriliyordu.

Kaynak: ANKA

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