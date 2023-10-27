Erdoğan 'Hamas bir terör örgütü değil' demişti ama Abdullah Gül'ün bölgesel savaş tutumu bundan farklı

Türkiye'nin 100. yılına ilişkin konuşma yapan eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni anayasa vurgusunda bulundu. Gül ayrıca, Erdoğan'ın Hamas ile ilgili söylediği sözlerin aksine, Türkiye'nin bölgesel krizlere girmemesi gerektiğini söyledi.

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Erdoğan 'Hamas bir terör örgütü değil' demişti ama Abdullah Gül'ün bölgesel savaş tutumu bundan farklı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) düzenlediği ‘Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Sürdürülebilir Kalkınma Süresinde Türkiye’ etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Cumhuriyetin 100. yaşına girmesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Gül, yeni anayasa çağrısında bulundu.

Gül, yeni anayasaya ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Bugün hepimiz görüyoruz ki Türkiye’ye yakışan, yeni yüzyıla modern, demokratik devlet anlayışını ruhunda ve lafzında taşıyan, yeni bir Anayasa ile girmektir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugünlerde gündeme getirdiği bu fırsat açık, dürüst, samimi ve önyargısız bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Mevcut Anayasa, farklı zamanlarda yapılan birçok değişikliklerden sonra kendi içerisinde tutarsızlıklar ve noksanlıklar içeriyor. Bu durumda, yeni bir Anayasaya ihtiyaç duyulduğu aşikâr. Yeni Anayasa, evrensel ilkeleri düstur edinerek, temel hak ve hürriyetleri herkes için her yönüyle eşit vatandaşlık temelinde güçlendirmeli ve teminat altına almalıdır. Millet olarak mutabık olduğumuz, birlik ve bütünlük ile demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetin temel ilkelerinden taviz verilmemelidir. Şüphesiz ki modern demokrasilerin şeffaflık ve hesap verilebilirlik kavramlarını, güçler ayrılığı ilkesi ile fren ve denge sistemlerini içinde barındırmalıdır" dedi.

'BÖLGESEL KRİZLERİN PARÇASI OLMAYALIM'

Gerek Rusya-Ukrayna savaşı gerek Suriye ve Irak'taki durum gerekse de Filistin'de yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin çevresinde sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Türkiye bu durumdan etkilenirken, Erdoğan geçtiğimiz gün AKP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Filistin'in yanında olduğunu belirterek, bölgede barışın sağlanması için gereken adımların atılmasında sorumluluk almaktan kaçınmayacaklarını belirtmişti.

Erdoğan ayrıca, "Son yaptıkları toplantıda bir araya gelip tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" demişti.

Eski AKP Genel Başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı Gül, bölgesel krizlerden uzak durulmasının altını çizerek şunları söyledi:

"Etkili ve inandırıcı bir dış politika öncelikle evin içinde başlar. Evi demokratik ve ekonomik olarak güçlü olan ülkelerin dışarda da eli daima güçlüdür. Sadece, gurur duyduğumuz askeri gücümüzle ulusal çıkarlarımızı korumak, komşularımızla ve yakın çevremizle işbirliğini güçlendirmek mümkün değildir. Türkiye tarihi itibarıyla köklü ilişkiler içinde olduğu bölgesinde, yumuşak gücüyle öne çıkmalı ve her bakımdan bir zamanlar olduğu gibi ilham kaynağı haline dönüşmelidir. Unutmayalım ki “sert güç” karşıtını oluştururken, “yumuşak güç” sizi başkaları için cazibe merkezi yapar ve etki alanınızı kendiliğinden geliştirir. Türkiye bunu gerçekleştirecek potansiyele sahiptir. Uzun vadeli hedeflerimize ulaşabilmek için kendisine tehdit olmadığı süre içinde, Türkiye bölgesel çatışma ve krizlerin bir parçası olmamalıdır. Bununla birlikte ahlaki sorumluluklarımızı güçlü siyaset ve etkili diplomasi yolluyla yerine getirmeliyiz. Bilelim ki istikrar içinde geçen zaman bizim lehimize çalışır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan
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