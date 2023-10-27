İmamoğlu'ndan divan başkanlığı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmede, CHP Kurultayı'nda İmamoğlu'nun divan başkanı olması konusunda anlaşıldı.

CHP Olağan Kurultayı'nda divan başkanlığı teklifiyle ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Doğrudur. Aslında geçen hafta Perşembe günü bana ilk kez Sayın Gürsel Erol ziyarete gelerek böyle bir düşüncelerinin oluştuğunu ve Sayın Genel Başkanımızın da bu konuda olumlu görüşüyle beraber bu teklifi iletmeye geldiğini ifade etmişti. O günden beri aslında müzakerelerimiz sürüyordu. Daha sonrasında olumlu düşüncemi kendilerine ifade ettim

Dünkü genel Başkanımızla olan buluşmamızda da sürece dair değerlendirmelerimizi yaptık. Tabi kurultay çok önemli bir kurultay yarışın olacağı bir kurultay. Tabi ki divan başkanlığı çok kutsal bir sorumluluk ve vazife her yönüyle adil, eşitlikçi ve partimizin gelecek vizyonunu ortaya koyan çok özel bir divan yönetiminin olgunlaşması yönünde gereğini yerine getirecek bir biçimde hareket edeceğimizi ifade ederek karşılıklı olumlu bir görüş pozisyonuna geldik. Elbette ki bu düşünceyi üreten ve bu süreci sana tevdi eden sayın genel başkanımıza teşekkür ederim."

NE OLMUŞTU?

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından CHP içinde değişim tartışmaları başladı. Değişim talebini sıklıkla dile getiren isimlerden birisi Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu kurultay sürecinde birkaç kere Kılıçdaroğlu'yla görüştü.

CHP'deki 4-5 Kasım'da gerçekleşecek kurultayda Kılıçdaroğlu'nun en güçlü rakibi ise Özgür Özel. Ekrem İmamoğlu da Özgür Özel'e verdiği destekle biliniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem