Elbiselerdeki Tükenmez ve Keçeli Kalem Lekesi Nasıl Çıkar? İşte Hızlı ve Tertemiz Eden O Yöntem

Mürekkep lekesiyle karşılaştığınızda genellikle zamanla yarışıyorsunuz. Çünkü leke ne kadar tazeyse, çıkarılması da o kadar kolay oluyor. Ancak yaygın olarak bilinen bazı "büyükanne yöntemleri", örneğin saç spreyi, artık eskisi kadar işe yaramıyor. Çünkü yeni formüller alkol yerine daha fazla saç kremi içeriyor.

TÜKENMEZ KALEM LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Lekenin altına kağıt havlu yerleştirin.

Alkolle (izopropil ya da votka) ıslatılmış pamukla lekeyi bastırarak temizleyin.

Soğuk su ile durulayıp deterjanla 10 dakika bekletin.

Giysiyi çamaşır makinesinde etikete uygun şekilde yıkayın.

KEÇELİ KALEM LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Kalıcı mürekkep içeren keçeli kalem lekeleri için:

Giysiyi kağıt havluyla silin.

Oksijenli ağartıcıda en az 8 saat bekletin.

Güçlü bir deterjanla yıkayıp kurutmadan önce kontrol edin.

BAŞKA NASIL MÜDAHALE EDİLEBİLİR?

Leke çıkmadıysa alkol ve ağartma işlemini tekrarlayabilirsiniz. Ancak giysiyi kurutmadan önce lekenin tamamen çıktığından emin olun. Aksi halde sıcaklık mürekkebi kalıcı hale getirebilir.

KUMAŞ TÜRÜNE GÖRE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kot: Alkolle silin, gerektiğinde ovun.

Likra/Spandeks: Alkolle test yapın, nazikçe temizleyin.

Deri: Sadece özel deri temizleyici kullanın.

İpek: Su ve sirke karışımıyla dikkatlice silin, gerekiyorsa kuru temizlemeye başvurun.

UZMANLARDAN İPUCU

Mürekkep lekesinin üstüne sıcak su dökmek lekenin sabitlenmesine neden olur. Bu yüzden soğuk su tercih edilmeli. Giysi tamamen temizlenene kadar açık havada kurutma önerilir.

Kaynak: Haber Merkezi