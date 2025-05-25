Konut Kredisi Faizleri Tırmanışta: 1 Milyon TL Kredi İçin Geri Ödeme Planı Belli Oldu
Bankaların konut kredisi faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Bu hafta itibarıyla en düşük konut kredisi faizi yüzde 3,09 seviyesine çıkarken, krediyle ev almak isteyen vatandaşlar için maliyet her geçen gün artıyor. 1 milyon TL tutarında kredi kullanan bir kişinin toplam geri ödemesi 3 milyon 806 bin TL'yi aştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı sıkı para politikası, konut kredilerine olan talebi de doğrudan etkiliyor. Faiz oranlarındaki yükseliş, ipotekli satışlara yansımaya başladı. Nisan ayında krediyle yapılan konut satışları, mart ayına kıyasla geriledi. Tüketici, yüksek faiz oranları nedeniyle konut alım kararını ertelemeye başladı.
TÜİK verilerine göre nisan ayında Türkiye genelinde konut satışları yüzde 6,82 artışla 118 bin 359 adede ulaştı. Ancak bu artışa rağmen, kredi kullanılarak yapılan satışlarda düşüş yaşandı. Ocak-Nisan döneminde ipotekli satışlar şöyle sıralandı:
Ocak 2025: 16.726
Şubat 2025: 16.778
Mart 2025: 18.225
Nisan 2025: 17.465
Yılın ilk üç ayında yükseliş eğilimi gösteren kredili satışlar, nisan ayında düşüşe geçerek yüksek faizlerin etkisini açıkça ortaya koydu.
EN UYGUN KONUT KREDİSİ HANGİ BANKADA?
Bankaların güncel oranlarına göre bu hafta itibarıyla yüzde 2’li faiz diliminde teklif veren banka kalmadı. En düşük oran, QNB Finansbank tarafından sunulan yüzde 3,09 seviyesinde bulunuyor. Bu oran üzerinden yapılan örnek hesaplamalar, krediyle ev sahibi olmanın ne kadar maliyetli hale geldiğini gözler önüne seriyor.
BANKALARIN KONUT KREDİSİ GÜNCEL GERİ ÖDEME PLANLARI
500 Bin TL Kredi – 120 Ay Vade
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 15.861 TL
Toplam Geri Ödeme: 1.903.379 TL
1 Milyon TL Kredi – 120 Ay Vade
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.723 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.806.757 TL
1,5 Milyon TL Kredi – 120 Ay Vade
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 47.584 TL
Toplam Geri Ödeme: 5.710.136 TL
ALTINLA KONUT ALIMI ARTITI
Uzmanlar, konut satışlarındaki artışta kredi değil, birikimlerin devreye girdiğini belirtiyor. Özellikle altınını bozduran vatandaşlar, kredi kullanmadan ev alma yoluna gidiyor. Bu da kredili satışların düşerken toplam satışların artmasına neden oluyor.
BEKLE-GÖR DÖNEMİ BAŞLADI
Kredi faizlerinin yüzde 3’ü aşmasıyla birlikte birçok kişi, konut alım kararını erteledi. Uzmanlar, yeni bir faiz indirimi ya da kampanya olmadan kredi talebinde ciddi bir artış beklenmediğini ifade ediyor.