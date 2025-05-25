Konut Kredisi Faizleri Tırmanışta: 1 Milyon TL Kredi İçin Geri Ödeme Planı Belli Oldu

EN UYGUN KONUT KREDİSİ HANGİ BANKADA?

Bankaların güncel oranlarına göre bu hafta itibarıyla yüzde 2’li faiz diliminde teklif veren banka kalmadı. En düşük oran, QNB Finansbank tarafından sunulan yüzde 3,09 seviyesinde bulunuyor. Bu oran üzerinden yapılan örnek hesaplamalar, krediyle ev sahibi olmanın ne kadar maliyetli hale geldiğini gözler önüne seriyor.