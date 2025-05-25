Konut Kredisi Faizleri Tırmanışta: 1 Milyon TL Kredi İçin Geri Ödeme Planı Belli Oldu

Bankaların konut kredisi faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Bu hafta itibarıyla en düşük konut kredisi faizi yüzde 3,09 seviyesine çıkarken, krediyle ev almak isteyen vatandaşlar için maliyet her geçen gün artıyor. 1 milyon TL tutarında kredi kullanan bir kişinin toplam geri ödemesi 3 milyon 806 bin TL'yi aştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Konut kredisi Kredi Faiz Oranları
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Konut Kredisi Faizleri Tırmanışta: 1 Milyon TL Kredi İçin Geri Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı sıkı para politikası, konut kredilerine olan talebi de doğrudan etkiliyor. Faiz oranlarındaki yükseliş, ipotekli satışlara yansımaya başladı. Nisan ayında krediyle yapılan konut satışları, mart ayına kıyasla geriledi. Tüketici, yüksek faiz oranları nedeniyle konut alım kararını ertelemeye başladı.

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Konut Kredisi Faizleri Tırmanışta: 1 Milyon TL Kredi İçin Geri Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 2

TÜİK verilerine göre nisan ayında Türkiye genelinde konut satışları yüzde 6,82 artışla 118 bin 359 adede ulaştı. Ancak bu artışa rağmen, kredi kullanılarak yapılan satışlarda düşüş yaşandı. Ocak-Nisan döneminde ipotekli satışlar şöyle sıralandı:

Ocak 2025: 16.726

Şubat 2025: 16.778

Mart 2025: 18.225

Nisan 2025: 17.465

Yılın ilk üç ayında yükseliş eğilimi gösteren kredili satışlar, nisan ayında düşüşe geçerek yüksek faizlerin etkisini açıkça ortaya koydu.

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Konut Kredisi Faizleri Tırmanışta: 1 Milyon TL Kredi İçin Geri Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 3

EN UYGUN KONUT KREDİSİ HANGİ BANKADA?

Bankaların güncel oranlarına göre bu hafta itibarıyla yüzde 2’li faiz diliminde teklif veren banka kalmadı. En düşük oran, QNB Finansbank tarafından sunulan yüzde 3,09 seviyesinde bulunuyor. Bu oran üzerinden yapılan örnek hesaplamalar, krediyle ev sahibi olmanın ne kadar maliyetli hale geldiğini gözler önüne seriyor.

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Konut Kredisi Faizleri Tırmanışta: 1 Milyon TL Kredi İçin Geri Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 4

BANKALARIN KONUT KREDİSİ GÜNCEL GERİ ÖDEME PLANLARI

500 Bin TL Kredi – 120 Ay Vade

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 15.861 TL

Toplam Geri Ödeme: 1.903.379 TL

1 Milyon TL Kredi – 120 Ay Vade

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.723 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.806.757 TL

1,5 Milyon TL Kredi – 120 Ay Vade

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 47.584 TL

Toplam Geri Ödeme: 5.710.136 TL

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Konut Kredisi Faizleri Tırmanışta: 1 Milyon TL Kredi İçin Geri Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 5

ALTINLA KONUT ALIMI ARTITI

Uzmanlar, konut satışlarındaki artışta kredi değil, birikimlerin devreye girdiğini belirtiyor. Özellikle altınını bozduran vatandaşlar, kredi kullanmadan ev alma yoluna gidiyor. Bu da kredili satışların düşerken toplam satışların artmasına neden oluyor.

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Konut Kredisi Faizleri Tırmanışta: 1 Milyon TL Kredi İçin Geri Ödeme Planı Belli Oldu - Resim: 6

BEKLE-GÖR DÖNEMİ BAŞLADI

Kredi faizlerinin yüzde 3’ü aşmasıyla birlikte birçok kişi, konut alım kararını erteledi. Uzmanlar, yeni bir faiz indirimi ya da kampanya olmadan kredi talebinde ciddi bir artış beklenmediğini ifade ediyor.

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