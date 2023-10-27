Sinan Ateş soruşturmasında adı geçiyordu: Olcay Kılavuz, Bahçeli'nin danışmanı oldu

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in soruşturmasında adı geçen eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, MHP lideri Bahçeli’nin TBMM danışmanı olduğu iddia edilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, X(eski Twitter) hesabından bu iddiaları doğrular bir tweet attı.

Sinan Ateş soruşturmasında adı geçen eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP lideri Bahçeli’nin TBMM danışmanı oldu. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 27, 2023

Olcay Kılavuz, dün Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yılın aralık ayının 30. gününde Ankara’nın en işlek yerlerinden biri olan Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Ateş’in cinayetine ilişkin yapılan soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi olduğu öne sürülen Eray Özyağcı ile Ülkü Ocakları eski yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Avukat Serdar Öktem’in de bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı.

Olay sonrası tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Demirbaş’ın, eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un zaman zaman kullandığı evde olduğu ortaya çıkmış, Demirbaş’ı sakladığı iddia edilen Kılavuz’un da polisle tartıştığı iddia edilmişti. Kılavuz hakkında “cinayete yardım” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı da anlaşılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem