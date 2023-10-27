Mahkeme Can Atalay'ın tahliyesini görüşüyor: Avukatlardan Atalay için Çağlayan Adliyesi'nde oturma eylemi

Gezi tutsağı Can Atalay'ın avukat meslektaşları, Çağlayan Adliyesi'nde başlattıkları oturma eyleminin 2. gününde, Atalay'ın tahliyesini bekliyor.

Son Güncelleme:
Mahkeme Can Atalay'ın tahliyesini görüşüyor: Avukatlardan Atalay için Çağlayan Adliyesi'nde oturma eylemi

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen avukat Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi(AYM), hak ihlali kararı vermişti.

AYM'nin bu kararından sonra gerekçeli karar, 27 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

“Hak ihlallerinin ortadan kaldırılması” için yerel mahkemeye gönderilen kararda, kararın bir örneğinin, "başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi" için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildiği belirtilmişti.

Mahkemede Can Atalay'ın tahliyesi görüşülürken Atalay'ın avukat arkadaşları, Çağlayan Adliyesi'ndeki eylemlerinin 2. gününde.

Avukatlar bugün de adliye basamaklarında oturarak eylem yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP
Son Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ile bir araya geldi Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ile bir araya geldi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Ekrem İmamoğlu kararı: Görüş birliği sağlandı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda İmamoğlu kararı
Star TV Yalı Çapkını oyuncu ayrılığı iddiası! Artık ekranda yer almayacak mı? Star TV Yalı Çapkını oyuncu ayrılığı iddiası! Artık ekranda yer almayacak mı?
Can Yaman açtı ağzını yumdu gözünü! Yaptığı itirafı ilk kez duyacaksınız Can Yaman açtı ağzını yumdu gözünü! Yaptığı itirafı ilk kez duyacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
‘Deprem kahini’ yeniden sahneye çıktı: Hoogerbeets’ten yeni 'felaket' açıklaması ‘Deprem kahini’ yeniden sahneye çıktı: Hoogerbeets’ten yeni 'felaket' açıklaması
MASAK, Selin Ciğerci'yi de incelemeye aldı: 'Taksim Meydanı'nda kendimi asarım' MASAK, Selin Ciğerci'yi de incelemeye aldı: 'Taksim Meydanı'nda kendimi asarım'
45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste! 45 meslek 'yıpranma payı' sayesinde erken emekli olacak: İşte SGK'nın açıkladığı o liste!
İstanbullular dikkat: Bu 17 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak! İstanbullular dikkat: Bu 17 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak!
Ev sahipleri dikkat: Yeni dönem başladı, bunu yapan 100 bin lira ceza ödeyecek! Ev sahipleri dikkat: Yeni dönem başladı, bunu yapan 100 bin lira ceza ödeyecek!