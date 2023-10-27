Mahkeme Can Atalay'ın tahliyesini görüşüyor: Avukatlardan Atalay için Çağlayan Adliyesi'nde oturma eylemi

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen avukat Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi(AYM), hak ihlali kararı vermişti.

AYM'nin bu kararından sonra gerekçeli karar, 27 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

“Hak ihlallerinin ortadan kaldırılması” için yerel mahkemeye gönderilen kararda, kararın bir örneğinin, "başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi" için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildiği belirtilmişti.

Mahkemede Can Atalay'ın tahliyesi görüşülürken Atalay'ın avukat arkadaşları, Çağlayan Adliyesi'ndeki eylemlerinin 2. gününde.

Avukatlar bugün de adliye basamaklarında oturarak eylem yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem