CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Ekrem İmamoğlu kararı: Görüş birliği sağlandı

CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığı'nı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı bildirildi.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Ekrem İmamoğlu kararı: Görüş birliği sağlandı

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara'da görüştüğü İmamoğlu'na Divan Başkanlığı teklifinde bulundu.

Teklife olumlu yaklaşan İmamoğlu, konuyu diğer aday Özgür Özel ile görüştü.

KARAR VERİLDİ

İmamoğlu ve Özel'in yaptığı görüşmenin ardından her iki adayın da olumlu yaklaşması üzerine Divan Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu'nun önerilmesi kararlaştırıldı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Ekrem İmamoğlu kararı: Görüş birliği sağlandı - Resim : 1

İLK GÜN GENEL BAŞKAN SEÇİLECEK

Kurultay günü verilecek önerge ile İmamoğlu, 38. Olağan Kurultayı yönetecek. Kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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