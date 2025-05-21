Kapadokya'da Sıcak Hava Balonunda Korku Dolu Anlar! Turistler Mahsur Kaldı
Turistlerin gözde destinasyonu Kapadokya’da korku dolu anlar yaşandı. Sıcak hava balonu bilinmeyen bir sebeple peri bacalarının üzerine acil iniş yaptı. Mahsur kalan turistleri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Turistlerin bir kısmı kayalıklardan indirilirken diğerleri için de kurtarma çalışmasına devam edildi.
Son zamanlarda özellikle dizi çekimlerinin popüler kentleri arasında yer alan Kapadokya Nevşehir’de yürekler ağza geldi. Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nde sıcak hava balonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı peri bacalarının üzerine güvenli iniş yaptı.
KAYALIKLARDA MAHSUR KALDILAR
Paniğe kapılan turistleri güvenli bir şekilde dışarı çıkarmak için bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Balonun sepetinden aşağı inen turistler kayalıklar üzerinde mahsur kaldı.
Mahsur kalan turistleri kurtarmak için ekipler bölgede kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: