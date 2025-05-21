Kapadokya'da Sıcak Hava Balonunda Korku Dolu Anlar! Turistler Mahsur Kaldı

Son zamanlarda özellikle dizi çekimlerinin popüler kentleri arasında yer alan Kapadokya Nevşehir’de yürekler ağza geldi. Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nde sıcak hava balonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı peri bacalarının üzerine güvenli iniş yaptı.

KAYALIKLARDA MAHSUR KALDILAR

Paniğe kapılan turistleri güvenli bir şekilde dışarı çıkarmak için bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Balonun sepetinden aşağı inen turistler kayalıklar üzerinde mahsur kaldı.

Mahsur kalan turistleri kurtarmak için ekipler bölgede kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: DHA