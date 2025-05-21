İçişleri Bakanlığı Açıkladı! Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Merkeze Çekildi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildi. Açıklamada, Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan’ın vekâlet edeceği belirtildi.

Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı Açıkladı! Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Merkeze Çekildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Açıkladı! Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Merkeze Çekildi - Resim : 1

KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI

Bülent Tekbıyıkoğlu 2023 yılında Tunceli Valisi olmuş, 22 Kasım 2024 tarihinde DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın görevden alınmasıyla kayyım olarak atanmıştı.

'DİLEKÇE VERDİ' İDDİASI

17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın iki yöneticisi için Tunceli'de anma töreni düzenlenmesine izin verilmesi yönünde bir iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialar sonrasında Tekbıyıkoğlu'nun Ankara'ya Mülkiye Başmüfettişi olarak gelmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği iddia edilmişti.

İçişleri Bakanlığı Açıkladı! Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Merkeze Çekildi - Resim : 2

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KİMDİR?

Bülent Tekbıyıkoğlu, 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Tekbıyıkoğlu, 2004 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde kaymakam adayı olarak meslek hayatına adım attı.

Görev süresi boyunca çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Tekbıyıkoğlu; sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat ilçelerinde kaymakamlık görevini üstlendi.

20 Ağustos 2017 tarihli ve 2017/345 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi doğrultusunda İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Ardından, 1 Eylül 2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü görevine atanan Tekbıyıkoğlu, 2 Ekim 2021’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valiliğine getirildi.

Son olarak, 10 Ağustos 2023 tarihli ve 32275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Tunceli Valiliği görevine atandı.

Tunceli Belediyesi'ne Atanan Kayyımın İlk İcraatı: Apar Topar DeğiştirdiTunceli Belediyesi'ne Atanan Kayyımın İlk İcraatı: Apar Topar DeğiştirdiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli
Son Güncelleme:
Bu Yöntemle Şak Diye Baldan Tatlı Kavunu Anlayabilirsiniz! Meğer Bu Kadar Basitmiş Bu Yöntemle Şak Diye Baldan Tatlı Kavunu Anlayabilirsiniz! Meğer Bu Kadar Basitmiş
2025 DGS Başvuruları Başladı 2025 DGS Başvuruları Başladı
Barış Akademisyeni Cenk Yiğiter'e Ankara'da Silahlı Saldırı! Son Sağlık Durumu Nasıl? Sosyal Medyadan Paylaştı Silahlı Saldırıya Uğrayan Cenk Yiğiter'in Son Durumu...
Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış Başladı! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor, 2 İlçe Gözden Çıkarıldı Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı! Tam 20 Yıl Sürecek Rekor İhaleye Onay Çıktı, Devreye Gireceği Tarih Netleşti Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı
Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zammı Açıkladı Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: İşte Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zam
Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a Dev Yeni Rakip Geliyor Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a Dev Yeni Rakip Geliyor