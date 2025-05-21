2025 DGS Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 yılı sınav takvimi doğrultusunda, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru dönemi resmen başladı. Ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine taşımak isteyen adaylar için önemli bir adım olan DGS başvuruları, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

2025 DGS başvuruları, 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.45’te başladı ve 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihler arasında başvuru yapmayan adaylar için geç başvuru günü 13 Haziran 2025 olarak belirlendi.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını aşağıdaki yöntemlerden biriyle gerçekleştirebilecek:

ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla,

ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden,

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden.

2025 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl DGS başvuru ücreti 950 TL olarak açıklandı. Geç başvuru yapan adaylar ise bu tutarın yüzde 50 fazlasını, yani 1.425 TL ödeyecekler.

Sınav ücretleri, kılavuzda belirtilen bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin e-İşlemler bölümünde yer alan “Ödemeler” sekmesinden kredi veya banka kartı kullanılarak yatırılabilecek.

2025 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı, 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sonuçların duyurulmasının ardından tercih kılavuzu yayımlanacak ve yerleştirme süreci başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi