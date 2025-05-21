Barış Akademisyeni Cenk Yiğiter'e Ankara'da Silahlı Saldırı! Son Sağlık Durumu Nasıl? Sosyal Medyadan Paylaştı

"Barış İçin Akademisyenler" bildirisi imzacısı olan ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaparken 2017 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Cenk Yiğiter, dün Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıyı yine Yiğiter'in kendisi sosyal medya platformu X hesabı üzerinden duyurdu. Yiğiter, saldırıyı "Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Hayati bir tehlikem yok ambulans bekliyorum" diyerek duyurmuştu.

Yiğiter, bugün yaptığı son açıklamada sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Yiğiter, "İyiyim arkadaşlar, kritik hiçbir durum yok. Tetikçinin eli hafifmiş, sadece giriş ve çıkış yarası var, hepsi o" dedi.

BARIŞ AKADEMİSYENLERİ KİMDİR?

Barış İçin Akademisyenler (BAK), 2012 yılında Kürt tutukluların açlık grevlerini desteklemek amacıyla bir araya gelen akademisyenler tarafından kurulmuş bir inisiyatiftir. Ancak grup, özellikle 11 Ocak 2016’da yayımladıkları “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisiyle tanınmıştır.

Bu bildiri, Türkiye’deki 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK ile girilen çatışmalar sırasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uygulanan sokağa çıkma yasakları ve yaşanan insan hakları ihlallerine karşı barış çağrısı yapmayı amaçlıyordu. Bildiri, 89 üniversiteden 1128 akademisyenin imzasıyla yayımlanmış, ardından destekle birlikte imza sayısı 2212’ye ulaşmıştır.

Bildiride, devletin şiddeti durdurması, müzakere koşullarının oluşturulması ve kalıcı barış için çözüm yollarının geliştirilmesi talep edilmiştir.