Küçükçekmece'de Feci Kaza: Fenalaşıp Yere Yığılan Adamın Üzerinden Araç Geçti

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan korkunç bir olay, bir cana mal oldu. Kaldırımda yürürken fenalaşan ve dengesini kaybederek yola düşen 60 yaşlarındaki bir adam, seyir halindeki servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Feci kaza, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi 2. Namık Kemal Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu bir adam kaldırımda yürüdüğü sırada aniden fenalaştı. Dengesini kaybederek yola doğru yığılan adamın başı, o esnada cadde üzerinde ilerleyen servis aracının arka tekerinin altında kaldı.

Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede talihsiz adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü R.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

Olay nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı, incelemelerin ardından ulaşım yeniden normale döndü.

'BİR ANDA YIĞILDI'

Kazayı gören esnaf Mustafa Boz, "Büyük ihtimalle tansiyonu düştü, bir anda yola yığıldı. O sırada araç geldi ve talihsizce adamın üzerinden geçti. Biz fark ettiğimizde iş işten geçmişti. Sürücü de sonradan aynadan fark etmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, olayın ne kadar ani ve kaçınılmaz olduğunu gözler önüne serdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA