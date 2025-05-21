Her Gün Aynı Kabus! Ölüm Kavşağı İsyan Ettirdi, Hataylılar Çözüm Bekliyor

Hatay’ın Hassa ilçesinde ‘kaza kavşağı’ olarak bilinen Küreci kavşağında iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Neredeyse her gün bir kazanın meydana geldiği kavşak için isyan eden mahalleli acilen alt geçit yapılmasını istedi.

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Hatay’ın Hassa ilçesinde yer alan Gaziantep-Hatay karayolu üzerindeki Küreci kavşağında sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

S.B. yönetimindeki 31 U 4186 plakalı otomobil, kavşakta 27 HN 370 plakalı Mercedes-Benz marka araçla çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan iki kişi yaralandı ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Her Gün Aynı Kabus! Ölüm Kavşağı İsyan Ettirdi, Hataylılar Çözüm Bekliyor - Resim : 1

KAZA KAVŞAĞI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Öte yandan üç gün önce aynı kavşakta yine bir kaza meydana geldiği öğrenildi. Kavşakta yaşanan çok sayıda kazanın olduğu ortaya çıkarken, mahalleli ‘kaza kavşağı’ olarak anılan kavşak için önlem alınmasını istedi.

Her Gün Aynı Kabus! Ölüm Kavşağı İsyan Ettirdi, Hataylılar Çözüm Bekliyor - Resim : 2

ÜÇ GÜN ÖNCE KAZA OLMUŞTU

Kazaların önüne geçilmesi için çözüm isteyen vatandaşlardan Salih Yılmaz, ‘Burada ışık yetersizliği ve alt geçit eksikliği nedeniyle neredeyse her iki günde bir kaza yaşanıyor. Üç gün önce kaza olmuştu, bugün yine oldu. Bugün benim başıma geldi, yarın bir başkasının başına gelebilir. Yetkililere sesleniyoruz, artık bu sorunun çözülmesini istiyoruz’ dedi.

'ALT GEÇİT YAPILSIN'

Bölgede yaşayan Orhan Tunç ise ‘Kıranyurdu Mezarlığı kavşağı olarak da bilinen bu noktada her gün kazalar oluyor. Yetkililerden beklentimiz net: Bu kavşağa alt geçit yapılsın. Can kaybı yaşanmadan önlem alınmalı’ diye seslendi.

Kaynak: İHA

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