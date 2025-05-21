Kamyon Lastiği Sonları Oluyordu! Dilan Polat ve Engin Polat Trafik Kazası Geçirdi: Ölümden Döndük

"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Lüks arabalarına, şirketlerine, banka hesaplarına el konulan Dilan Polat hapisten çıkar çıkmaz yeni güzellik şubeleri açmaya başladı. Dilan Polat, eşi Engin Polat ve makyöz Mustafa Aktaş, şube açılışı için gittikleri Güneydoğu turu sırasında Mardin yolunda korku dolu anlar yaşadı. Yolda aniden beliren kamyon lastiği, ekibin içinde bulunduğu araca çarptı.

BİR ANDA ORTAYA ÇIKTI

19 Mayıs'ta Şanlıurfa'da başlayan yeni şube açılışı programları kapsamında bölgeyi gezen Dilan Polat ve eşi engin Polat Gaziantep'teki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Mardin'e doğru yola çıktı. Ancak yolculuk planlandığı gibi gitmedi. Seyir halindeyken karşılarına çıkan kamyon lastiği, aracın ön kısmına çarparak kazaya neden oldu.

Kazanın hemen ardından yaşadıklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Dilan Polat, "Felaket bir kaza atlattık. Yolda duran kamyon lastiği bir anda önümüze çıktı" sözleriyle durumu özetledi.

Aracın içinde bulunan Mustafa Aktaş ise yaşadıkları şoku, "Fena nazara geldik. Arabanın altı yerden koptu sanki, radyatör bile delindi" diyerek anlattı.

Kazadan mucizevi şekilde yara almadan çıkan ekip, yaşadıkları olayın şokunu atlatmaya çalışırken, araçta oluşan maddi hasarın boyutu gözler önüne serildi. Sağlık durumları iyi olan Dilan Polat ve ekibi, programlarına devam edeceklerini ifade etti.