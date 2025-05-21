Borsa Manipülasyonundan Çıkmıştı! Firari Ünsal Ban Kaçmak Üzereyken Yakalandı

Türkiye’nin bir dönem en çok konuştuğu rüşvet skandalının merkezindeki isimlerden Ünsal Ban, yeni bir soruşturmayla gündemde. Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, hakkında başlatılan borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranıyordu. Ban, Fethiye'de kaçmak üzereyken yakalandı.

RÜŞVET İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ünsal Ban, pandemi döneminde patlak veren bir rüşvet skandalıyla Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Ban, o dönemde AKP Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu ile evliydi ve kayınbiraderi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı olarak görev yapıyordu. İddialara göre, Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet talep etmişti. Bu rüşvet çarkında, dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın da isimleri geçmişti. Sineren, yaşadıklarını televizyon ekranlarında detaylarıyla anlatmıştı.

GÜNDEMİ SARSAN VİDEO

Skandalın ortasında Ünsal Ban’ın çektiği iddia edilen bir video ortaya çıkmıştı. Videoda Zehra Taşkesenlioğlu’nun elinde bıçakla “İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz” diye bağırdığı görülüyordu. Ban, iddiaları kabul etmiş ancak videoyu kendisinin paylaşmadığını savunmuştu. Bu gelişmelerin ardından Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasında olduğu eşinden şikayetçi olmuş, Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca ise görevlerinden alınmıştı.

TUTUKLAMALAR VE KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASI

Ünsal Ban, 29 Ağustos 2022’de Muğla’nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideriyle paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Ancak Ban, bu suçtan tahliye edildiği gün başka bir suçlamayla karşılaştı. Adliyeden çıkamadan “kara para aklama” suçlamasıyla yeniden tutuklandı.

MASAK RAPORU: VERGİ CENNETİNE MİLYONLAR AKTARILMIŞ

Ban hakkında yürütülen soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, çarpıcı detayları ortaya çıkardı. Raporda, Ban’ın çocukları ve şoförü Ahmet Karakaş üzerinden milyonlarca euroyu akladığı belirtildi. Vergi cenneti Malta’da bir şirkete 3,7 milyon euro (yaklaşık 75 milyon 295 bin TL) aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca Ban’ın kasası olarak bilinen Ahmet Karakaş’ın hesabından, rüşvet skandalında adı geçen ve görevinden istifa eden Korkmaz Karaca’ya 1 milyon 917 bin TL gönderildiği ortaya çıktı.

YENİ SUÇLAMA: BORSA MANİPÜLASYONU

Kara para aklama suçlamasından 13 ay sonra tahliye edilen Ünsal Ban, bu kez borsa manipülasyonu iddiasıyla karşı karşıya. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ban hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ban’ın avukatı Fatih Mehmet Erduran, müvekkilinin evine polislerin geldiğini doğruladı ancak Ban’ın nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.

Son yaşanan gelişmeyle ise Ban'ın Fethiye'de kaçmak üzereyken yakalandığı ortaya çıktı.