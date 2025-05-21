Üsküdar'ın Eski AKP'li Başkanı'nın Haciz İddiasında Şok Gerçek! İcraya Neden Olan Borç Kendi Dönemine Ait Çıktı

Bugün AKP'li Hilmi Türkmen'in sosyal medyadan bir iddia ortaya attı. İddiasında, "Üsküdar Belediyesi’nin başkanlık mobilyalarına kadar haciz geldi. Dün başkanlık makamına hacze gelen alacaklı vekillerine tüm gün dil dökerek, bu tabloyu kurtarmaya çalıştılar" dedi. Üsküdar Belediyesi kaynakları Gerçek Gündem'e konuştu.

HİLMİ TÜRKMEN YALANLANDI

Belediye yetkilileri haciz işlemiyle ilgili, "Öncelikle başkanın mobilyalarına haciz gelmedi öyle bir şey yok fakat belediyeye bir icra geliyor. 2022'de bizden önceki dönemde bir firmaya yapılan borçla ilgili haciz geliyor. Belediye ile şirket arasında anlaşma sağlandı, 4 taksit ile borç ödenecek. Hilmi Türkmen'in iddia ettiği gibi bir sorun yok" açıklamasında bulundu.

'ÖDEMELER ZAMANINDA YAPILDI'

Ayrıca Türkmen'in "Çalışanların maaşları vaktinde ödenemez hale geldi" iddialarına ilişkin belediye yetkilileri, "Maaş ödemeleri yapıldı. Herhangi bir gecikme kesinlikle söz konusu değil" dedi.

TÜRKMEN DÖNEMİNDE 9 TAŞINMAZ SATILMIŞ

Sinem Dedetaş'a karşı yüzde 6 farkla seçimi kaybeden Hilmi Türkmen, daha önce de gündeme getirdiği gayrimankul iddiasına ilişkin, "1 yılda ne yeni bir proje ne de başlanan bir eser var ama önce belediyenin gayrimenkulleri topluca satışa çıkarıldı" diyerek yeniden Üsküdar Belediyesini suçladı. Belediye yetkilileri konuya ilişkin, "Bu iddiaları sık sık gündeme getiren Hilmi Türkmen bizden önceki dönemde 9 adet arsa/taşınmazı satmış. 2024 bütçesine ilişkin bazı taşınmazlar zaten satışa çıkarılmıştı. Toplu satış iddiaları tamamen asılsızdır. Bütçenin tamamlanması için bir takım şeylerin satılması gerekiyordu biz onları satışa çıkardık. Yani aslında Hilmi Türkmen döneminde satışa çıkarılan taşınmazların enflasyon bazlı fiyat güncellemesi yapıldı sadece" ifadelerini kullandı.

TÜRKMEN'İN İDDİASI NEYDİ?

AKP'li Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından şu iddiada bulunmuştu:

"Sevgili Üsküdarlılar,

sonunda bu da oldu ve ne yazık ki Üsküdar Belediyesi’ne HACİZ GELDİ.

Evet, yanlış duymadınız,

İstanbul’un en borçsuz belediyesi, 1 yıl içinde haciz memurlarıyla muhatap hale getirildi.

1 yılda ne yeni bir proje ne de başlanan bir eser var ama önce belediyenin gayrimenkulleri sahibinden.com’dan topluca satışa çıkarıldı, sonra çalışanların maaşları vaktinde ödenemez hale geldi.

Şimdi de başkanlık mobilyalarına kadar haciz geldi. Dün başkanlık makamına hacze gelen alacaklı vekillerine tüm gün dil dökerek, bu tabloyu kurtarmaya çalıştılar.

Kentsel dönüşüm durdu, spor merkezleri, havuzlar, parklar, millet bahçeleri, sosyal tesisler perişan halde, ilçe eserle değil toplanmayan çöplerle anılıyor, bilim merkezi, çocuk köyü gibi onlarca eser kapı duvar, sosyal destekler büyük oranda durduruldu ve en sonunda belediyeye haciz geldi. İstanbul’un en büyük ilçe belediyesi bütçelerinden biri işte böyle yönetiliyor!

Bu, CHP belediyeciliğinin özeti değilse nedir?

Üsküdar bunu hak etmiyor. Çok yazık…"