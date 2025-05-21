CHP'li Yağcı 'Ekonomi Kritik Eşikte' Diyerek Uyardı

Cumhuriyet Halk Partisi Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Necati Yağcı, Türkiye ekonomisinin, sanayisinin ve ticaretinin sürdürülemez bir duruma geldiğini belirterek “Türkiye ekonomisi kritik eşikte, yeni bir başlangıç yapılması zorunludur” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yağcı, uygulanan ekonomik politikaları eleştirerek mevcut faiz oranlarının yatırımı ve üretimi neredeyse imkânsız hale getirdiğini işaret etti.

Yağcı, döviz kurunun da rekabet gücünü ortadan kaldıracak kadar düşük seviyelerde tutulduğunu da vurguladı. Krediye erişimin neredeyse tamamen durduğuna işaret eden Necati Yağcı, “sınırlı ölçüde erişim sağlayabilen kesimler dahi ağır faiz yükü altında borçlarını geri ödeyemez hâle gelmiştir” dedi.

CHP'li Yağcı, uygulanan ekonomi politikalarıyla döviz kazandırıcı sektörlerin ağır kayıplarla karşı karşıya kalacağına işaret ederek şunları kaydetti: “Bu kırılgan yapı içinde, döviz kuru mevcut düzeyinde kalmaya devam ederse; üretim, ihracat ve turizm gibi döviz kazandırıcı tüm sektörler ağır kayıplarla karşı karşıya kalacaktır. Ancak kurda yaşanacak olası bir artış da enflasyonu tetikleyecek, hayat pahalılığını daha da derinleştirecektir. Kuralların ve kurumların aşındığı mevcut düzende, yüksek faiz–düşük kur sarmalına sıkışmış olan ekonomimiz, buradan çıkışı mümkün kılacak güven kaynaklarını ve araçlarını büyük ölçüde tüketmiş durumdadır.”

'KRİZDEN ÇIKIŞ YENİ BİR DÖNEMLE MÜMKÜN'

Ekonomideki mevcut tablonun teknik düzenlemelerle ya da günübirlik politikalarla yönetilebilecek bir kriz olmaktan çıktığını belirten Yağcı, “Türkiye ekonomisi, ertelenemez ve köklü yapısal dönüşümlerin zorunlu hâle geldiği tarihsel bir eşiğe dayanmıştır. Bu çok yönlü krizden çıkış; ancak yeni bir dönem, yeni bir anlayış ve güçlü bir siyasi iradeyle mümkündür.” şeklinde konuştu.

'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS ALINMALI'

Necati Yağcı, yalnızca ekonomik tedbirlerin yeterli olmadığını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhtiyaç duyulan aynı zamanda hukukun üstünlüğünü esas alan, adaleti, liyakati ve toplumsal refahı önceleyen kapsamlı bir yeniden yapılanma programıdır. Güven veren, kapsayıcı ve kurumsal meşruiyeti yeniden inşa edecek bir siyasal dönüşüm yaşanmadan bu çıkmazdan kurtulmak mümkün değildir.”

Genel Başkan Yardımcısı Yağcı, toplumların önce refahını, sonra ise huzurunu kaybedeceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini hatırlatarak “Unutulmamalıdır ki toplumlar önce refahı, sonra huzuru kaybeder.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yağcı, “Türkiye’nin daha derin bir kriz ortamına sürüklenmemesi için, halkın yenilenmiş iradesiyle belirlenecek bir yönetimin öncülüğünde; yetkin kadrolarla, uzun vadeli ve bütüncül politikaların kararlılıkla uygulanacağı, yüzyıl önceki gibi dönüştürücü bir kurucu başlangıç artık kaçınılmazdır.” ifadelerini kullandı.