İzmir'de Korkutan Deprem, AFAD İlk Verileri Paylaştı
AFAD Ege Denizi’nde İzmir Körfezi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte depreme ilişkin ilk detaylar...
Ege Denizi’nde İzmir Körfezi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD’ın depreme ilişkin yaptığı ilk açıklamada, depremin derinliği 9.93 kilometre olarak bildirildi.
AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 24, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.93 km] Foça (İzmir)
Tarih:2025-05-24
Saat:13:52:00 TSİ
Enlem:38.62028 N
Boylam:26.72722 E
Derinlik:9.93 km
Detay:https://t.co/CCIMMuiqR8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise Foça'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak kayıtlara geçirdi.
Kandilli'nin açıklamasında, depremin derinliği 15.8 kilometre olarak belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 24, 2025
FOCA (IZMIR) https://t.co/rI4dxwCMSG
24.05.2025, 13:51:59 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 15.8 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!
AYRINTILAR GELECEK…
Kaynak: Haber Merkezi