İzmir'de Korkutan Deprem, AFAD İlk Verileri Paylaştı

AFAD Ege Denizi’nde İzmir Körfezi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte depreme ilişkin ilk detaylar...

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İzmir'de Korkutan Deprem, AFAD İlk Verileri Paylaştı

Ege Denizi’nde İzmir Körfezi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD’ın depreme ilişkin yaptığı ilk açıklamada, depremin derinliği 9.93 kilometre olarak bildirildi.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı şöyle:

Kandilli Rasathanesi ise Foça'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak kayıtlara geçirdi.

Kandilli'nin açıklamasında, depremin derinliği 15.8 kilometre olarak belirtildi.

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AYRINTILAR GELECEK…

Kaynak: Haber Merkezi

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