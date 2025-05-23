Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 10,51 gram kokain, 107 gram sentetik kannabinoid, 470 gram kubar esrar ve 5 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA