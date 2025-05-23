Manisa'da 2 Bin 415 Tane Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Manisa’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 415 adet sentetik uyuşturucu hap ile 15 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Ö.Ö. (22) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, 2 bin 415 adet sentetik ecza hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 500 TL para ele geçirildi.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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