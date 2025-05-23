Bingöl’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Kişiye Adli İşlem

Bingöl’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 adet ruhsatsız silah ve 11 adet fişek ele geçirildi.

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Bingöl’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Kişiye Adli İşlem

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince çalışmalar yapıldı.

Bunun sonucunda 1 adet Glock Gen Austria marka ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 11 adet 9 çarpı 19 milimetre çapında dolu fişek ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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