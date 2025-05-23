Kırklareli'nde Zehir Tacirleri Yakayı Ele Verdi! 3 Kişi Yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Ekipler şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin evlerinde, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin 415 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA