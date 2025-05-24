CHP'den Sağlık Bakanlığı'na 'Obezite' Tepkisi... 'Sokakta İnsanları Tartmakla Olmaz'

Hem Türkiye'de hem de dünyada büyük artış kaydeden obezite, son dönemde Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği uygulamayla yeniden gündeme geldi. Bakanlığın kamusal alanlarda vatandaşların obezite riskini ölçmeye karar vermesi tepki çekerken, CHP'nin Gölge Sağlık Bakanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz da konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Obezitenin bir halk sağlığı krizine dönüştüğünü söyleyen Şahbaz, yapılması gerekenleri anlattı.

Obezitenin yalnızca bireysel bir yaşam tarzı olmadığını vurgulayan CHP'li Şahbaz, bu sorunun diyabet, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve hatta bazı kanser türlerine dahi sebep olabildiğini belirtti. Şahbaz, Sağlık Bakanlığı'nın bu soruna karşı vatandaşların kilosunu tartıyla ölçmek gibi bir uygulama getirmesine de tepki gösterdi. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması verilerine göre yetişkinlerin obezite oranının yüzde 31,5 olduğunu anlatan milletvekili, Türkiye'nin bu oranla OECD ülkeleri arasında üst sıralarda olduğunu ifade etti.

EKONOMİK KRİZ, SORUNU BÜYÜTÜYOR

Obezitedeki artışın en temel nedenlerinin yoksulluk, sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve altyapı eksikliği olduğunu işaret eden milletvekili, ülkedeki ekonomik kriz sebebiyle bu krizin giderek daha da büyüdüğünün altını çizdi. Çocuklara öğün desteği verilmemesi ve gıda desteğinin genel olarak yetersiz olmasını eleştiren Şahbaz, bu konuda etkin bir kamusal mücadele verilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP'li Şahbaz, bunun için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

- Okul öncesinden başlayarak tüm kademelerde sağlıklı beslenme ve aktif yaşam dersleri zorunlu hale getirilmelidir.

- Tıp ve sağlık bilimleri müfredatında obeziteyle mücadeleye yönelik programlar yer almalı, sağlık çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.

- Her okulda diyetisyen ve fizyoterapist istihdamı zorunlu hâle getirilmelidir.

- Tüm çocuklara bir öğün ücretsiz, sağlıklı okul yemeği sağlanmalı; kantinler sıkı biçimde denetlenmelidir.

- Şehir planlamasında yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve açık spor alanları yaygınlaştırılmalıdır.

- Yerel yönetimlerin toplumsal egzersiz programları teşvik edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

- Aile sağlığı merkezlerinde diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar zorunlu olarak istihdam edilmelidir.

- Riskli bireyler için tarama ve yönlendirme sistemleri geliştirilerek e-Nabız gibi dijital sistemlerle entegre edilmelidir.

- Türkiye genelinde her 5 yılda bir obezite ve diyabet sıklığını ölçen saha araştırmaları yapılmalı, sonuçları kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmalıdır.

- Mucize diyet adı altında sunulan bilim dışı uygulamalara ve sahte tedavi vaatlerine karşı hukuki yaptırımlar gerçekleştirilmedir.

'İNSANLARI SOKAKTA TARTMAKLA OLMAZ'

Zeliha Aksaz Şahbaz, obeziteyle mücadelenin "insanları sokakta tartmakla" olmayacağını faydalı ve mantıklı politikalarla sürdürülebileceğini söyledi. "Yoksulluğu, sağlıksız kentleri, eğitimsizliği ve adaletsiz gıda erişimini görmezden gelen hiçbir strateji başarıya ulaşamaz" diyen Şahbaz, sağlıklı yaşamın ayrıcalık değil temel hak olduğunu, devletin de bunu sağlamaktan mesul olduğunu dile getirdi.